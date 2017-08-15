УЕФА назвал имена трёх претендентов на звание лучшего футболиста года

2017-08-15 18:05 | www.oxu.az | 4

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал трёх кандидатов на звание лучшего футболиста года.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на официальном сайте организации.

На звание лучшего игрока года претендуют голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси и форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Победитель определится 24 августа.

В сезоне-2016/17 Буффон помог «Ювентусу» одержать победу в чемпионате и Кубке Италии по футболу, а также дойти до финала Лиги чемпионов.

Месси стал обладателем Кубка и серебряным призёром чемпионата Испании по футболу, а также стал лучшим бомбардиром Примеры, забив 37 мячей в 34 матчах.

Роналду привёл «Реал» к победе в чемпионате Испании и Лиги чемпионов, став лучшим бомбардиром главного европейского клубного турнира.

Ранее УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона-2016/17.

Н.О.