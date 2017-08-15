Азербайджанец выдвигается на важную должность в международную организацию

2017-08-15 18:08 | www.oxu.az | 4

В Баку продолжает работу 41-я Всемирная скаутская конференция.

Как передает Oxu.Az, одним из важных событий второго дня работы конференции в Баку является презентация кандидатов во Всемирный скаутский комитет.

Из 19 представленных кандидатов делегаты конференции путем голосования выберут 12 новых членов Всемирного скаутского комитета на срок 2017-2020 гг.

Примечательно, что одним из кандидатов является Ильяс Исмаиллы - глава Ассоциации скаутов Азербайджана. И.Исмаиллы является вторым самым молодым кандидатом в комитет.

Результаты голосования станут известны завтра, в третий день конференции.