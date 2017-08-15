Nar предлагает пакет Turbo S по цене пакета Turbo XS

2017-08-15 18:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Nar предоставил своим абонентам великолепную возможность приобрести 200 Мб интернет-трафика не за 2 маната, а всего-лишь за 1 манат!

Как говорится в сообщении оператора, распространенном во вторник, пользователи пакета Turbo XS, заказавшие пакет Turbo S в период с 14 по 16 августа 2017 года, смогут приобрести пакет Turbo S с 50-процентной скидкой. Срок действия пакета составляет 20 дней. После окончания срока использования, автоматическая активация пакета происходит по стандартным условиям.

Для заказа скидочного пакета Turbo S необходимо, чтобы трафик текущего пакета Turbo XS на балансе полностью закончился. Скидку в рамках кампании могут получить только абоненты, получившие соответствующее SMS-уведомление. Для активации пакета нужно набрать код *777#02#Yes на своем мобильном устройстве или отправить SMS с текстом S на короткий номер 777.

Более подробную информацию о продуктах и кампаниях Nar можно получить, посетив интернет-страницу nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 99 процентов территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги 2,3 миллионам абонентов.