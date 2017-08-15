SOCAR пробурит 8 дополнительных скважин на морском месторождении

2017-08-15 18:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR ведет работы по реконструкции платформы №5 на месторождении "Гюнешли" на Каспии для бурения с нее дополнительных восьми скважин, говорится в сообщении SOCAR, опубликованном на ее сайте во вторник.

Согласно сообщению, целью работ на "Гюнешли" является обеспечение качественной эксплуатации новых скважин, стабильной добычи и транспортировки нефти и газа.

"В рамках работ до сих пор был подготовлен комплект обсадных колонн, завершена реконструкция нижнего щита второго и третьего модулей, начаты монтажные работы на месте бурения новых скважин", - говорится в сообщении.

В ближайшее время восемь шахт и обсадных колонн будут опущены на проектную глубину, проведены работы по цементированию, собран новый манифольдный блок, установлены электрические и контрольно-измерительные приборы.

В январе-июне 2017 года SOCAR добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 3,71 миллиона тонн нефти против 3,78 миллиона тонн, добытых за аналогичный период 2016 года.

Отметим, что в 2016 году SOCAR добыла 7,52 миллиона тонн нефти против 8,16 миллиона тонн, добытых в 2015 году. Всего в Азербайджане в прошлом году объем добычи нефти составил 41,03 миллиона тонн против 41,58 миллиона тонн, добытых за 2015 год.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @MaksimTsurkov