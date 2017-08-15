Команда клуба "Ичеришехер" - чемпион IX сезона брейн-ринга

2017-08-15 18:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В минувшее воскресенье на телеканале AzTV вышел в эфир финал IX сезона брейн-ринга - розыгрыша Кубка Nar, сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации интеллектуальных клубов Азербайджана.

В финальной, 16-й передаче сезона за чемпионский титул боролись команды клуба "Ичеришехер" и "Норм Цемент". Для победы было необходимо победить в трех боях-играх до пяти очков. Этой цели достигла команда клуба "Ичеришехер", победив соперников по боям со счетом 3:1.

Победителям были вручены учрежденный генеральным спонсором Кубок Nar и денежный приз от Kapital Bank.

Всего в IX сезоне передачи приняло участие 32 команды из 16 регионов и 9 вузов нашей страны. В сентябре в эфир телеканала AzTV выйдет юбилейный, 10-й сезон брейн-ринга.

Команды сразятся за Bilik Kuboku, учрежденный министерством образования Азербайджана. Обладатель данного кубка сыграет в финальной игре 2017 года за звание чемпиона Азербайджана с командой клуба "Ичеришехер".

Генеральный спонсор программы - Nar. Финансовый спонсор передачи - Kapital Bank.

Партнеры передачи - министерство образования и министерство молодежи и спорта Азербайджана.

Страница передачи в Facebook: www.facebook.com/brainring

Страница передачи в Instagram: www.instagram.com/breyn_rinq

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)