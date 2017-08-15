Выделено 3 миллиона манатов на реконструкцию систем водоснабжения, канализации и дождевых вод «Белого города» в Баку

2017-08-15 18:14 | www.apa.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения, канализации и дождевых вод на территории Баку, называемой «Белый город».

Как передает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, с целью осуществления проекта систем водоснабжения, канализации и дождевых вод на территории Баку, называемой «Белый город» ОАО «Азерсу» будет выделено 3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.