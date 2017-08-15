Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения, канализации и дождевых вод «Белого города» в Баку

2017-08-15 18:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения, канализации и дождевых вод на территории Баку, называемой «Белый город».

Согласно распоряжению, с целью осуществления проекта систем водоснабжения, канализации и дождевых вод на территории Баку, называемой «Белый город», из средств, предусмотренных в указе Президента от 27 декабря 2016 года «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год», ОАО «Азерсу» будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.