Выделены средства на реконструкцию систем водоснабжения «Белого города»

2017-08-15 18:30 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения, канализации и дождевых вод на территории Баку, называемой «Белый город».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА-Экономикс, согласно распоряжению, с целью осуществления проекта систем водоснабжения, канализации и дождевых вод на территории Баку, называемой «Белый город» ОАО «Азерсу» будет выделено 3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

Н.О.