Британия предложит ЕС временный таможенный союз

2017-08-15 18:40 | www.oxu.az | 3

Британия предложит Евросоюзу «временный таможенный союз» на переходный период после «брексита».

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в документе с изложением позиции правительства, который будет официально опубликован во вторник, 15 августа.

Страны, входящие в таможенный союз, не облагают пошлинами (налогами на экспорт и импорт) поставщиков товаров и услуг на территории всех стран союза.

Также они уравнивают тарифы на товары и услуги, импортируемые из-за пределов союза либо экспортируемые за его пределы.

Ранее в совместной статье министра финансов Филипа Хэммонда и министра торговли Лиама Фокса, считающихся антиподами в вопросе о том, как далеко должен зайти процесс выхода Британии из структур Евросоюза, говорилось, что таможенный союз ЕС страна в конечном итоге покинет.

Однако в новом документе правительства говорится, что Британия предложит с марта 2019 года, когда завершается срок переговоров о «брексите», установить «временный таможенный союз». В рамках этого союза торговля с ЕС будет продолжаться на прежних условиях, но Лондон сможет начать торговые переговоры со странами, не входящими в ЕС, на что сейчас, оставаясь членом ЕС, он не имеет права.

По окончании периода временного таможенного союза по взаимной договоренности либо будет установлена новая таможенная граница с ЕС, при этом в британском правительстве подчеркивают, что стремятся максимально упростить оформление грузов, либо между сторонами будет заключено новое «партнерство» вообще без таможенной границы.

Таким образом, говорят в правительстве, бизнесу после «брексита» придется приспосабливаться к новым условиям всего один раз.

Н.О.