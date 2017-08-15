В Португалии дерево убило 11 человек

2017-08-15 18:50 | www.oxu.az | 3

Не менее 11 человек погибли при падении дерева на людей во время религиозного праздника Богоматери на португальской Мадейре.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Telegraph.

Ещё 35 человек, в том числе маленький ребёнок, пострадали. Они были доставлены в больницы с травмами головы и различными переломами.

ЧП произошло в пригороде Фуншала, когда жители собрались отметить праздник Богоматери. Из-за трагедии уже отменена традиционная часть фестиваля.

Н.О.