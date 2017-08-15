В Швейцарии евреям запретили купаться в бассейне, не приняв душ

2017-08-15 19:10 | www.oxu.az | 2

Швейцарский отель Paradies Arosa оказался в центре скандала из-за требования, предъявленного к постояльцам-евреям.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 15 августа, сообщает на Associated Press.

В гостинице, расположенной в городе Ароза на юго-востоке страны, разместили объявление, адресованное «еврейским гостям».

«Пожалуйста, принимайте душ перед тем, как идти плавать. Если вы нарушите это правило, вам запретят пользоваться бассейном. Спасибо за понимание», — говорится в тексте объявления.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели призвала провести расследование в отношении руководства Paradies Arosa. Правозащитная организация Центр Симона Визенталя, которая борется с антисемитизмом, потребовала закрытия отеля. Она также призвала евреев бойкотировать «эту жуткую гостиницу».

Представитель туристического управления Швейцарии Маркус Бергер (Markus Berger) назвал данный инцидент неприемлемым. Также сообщается, что отель уже извинился за данный случай и убрал объявление.

С.Б.

