Интимные фото Энн Хэтэуэй слили в сеть

2017-08-15 19:45 | www.oxu.az | 3

Неизвестные хакеры слили в сеть интимные снимки американской актрисы Энн Хэтэуэй.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, фотографии были опубликованы на форуме The Fappening.

На некоторых снимках она запечатлена в обществе обнаженного мужчины, предположительно ее мужа — актера Адама Шульмана. Судя по всему, откровенные фотографии были сделаны во время отдыха и совместных походов в ванну.

Пользователи The Fappening оказались недовольны интимными фотографиями голливудской актрисы. Они отметили, что уже не в первый раз видят обнаженную Хэтэуэй. «Знаете, это не такой уж и большой сюрприз. В кино она уже была топлес. В общем, ничего нового», — отметил один из них.

С.Б.

