«Карабах» против «Копенгагена» – СОСТАВЫ КОМАНД

2017-08-15 19:56 | www.oxu.az | 6

В 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Карабахом» и датским «Копенгагеном», передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

Команды выйдут на игру в следующих составах:

«Карабах» - Ибрагим Шехич, Гара Гараев, Максим Медведев, Мичел, Дино Ндлову, Махир Мадатов, Дональд Герье, Ричард Алмейда, Анси Аголли, Якуб Жезничак, Бадави Гусейнов.

Запасные – Антон Каниболоцкий, Рахид Амиргулиев, Рашад Садыхов, Афран Исмайлов, Аббас Гусейнов, Эльвин Юнусзаде, Джошгун Диниев.

«Копенгаген» - Робин Олсен, Пьер Бенгтссон, Уильям Квист, Бенджамин Вербич, Урош Матич, Федерико Сантандер, Андрийа Павлович, Николай Бойлесен, Питер Анкерсен, Юссеф Туту, Михаэль Люфтнер.

Запасные – Стефан Андерсен, Николай Томсен, Микаэль Антонссон, Каспер Куск, Мадс Роерслев, Пирос Сотириу, Дэнни Аманкваа.

Судить встречу будет итальянская бригада арбитров во главе с Паоло Тальявенто. Помогать ему будут лайнсмены Алессандро Кальяти и Алессандро Костанцо, а также рефери за воротами Массимилиано Иррати и Антонио Дамато. Резервный арбитр – Филиппо Мели.

С.Б.

