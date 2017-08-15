В прифронтовых подразделениях ВС Азербайджана проверена текущая обстановка
2017-08-15 20:34 | www.apa.az | 5
Согласно поручению президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева первый вице-премьер Ягуб Эюбов и министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетили прифронтовые подразделения с целью ознакомления на месте текущей обстановкой.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, на встрече с военнослужащими подразделений, дислоцированных на передовой линии фронта, руководящему составу был дан рапорт о боевой обстановке.
Первый вице-премьер и министр обороны ознакомились с боевой и морально-психологической подготовкой личного состава, питанием, состоянием казарм, социально-бытовыми условиями, а также другими военными объектами.
Руководящий состав высоко оценил условия, созданные для военнослужащих и принял участие в совместном ужине с военнослужащими.
Первый вице-премьер и министр обороны также проверили ход работ в строящемся военном городке, где предусмотрено создание всех необходимых условий.
После ознакомления с работами были даны соответствующие указания и рекомендации по качественному выполнению строительных работ.