Американец на Honda уничтожил чужие Rolls-Royce и Bentley

2017-08-15 20:30 | www.oxu.az | 3

В американском городе Белвью, штат Вашингтон, задержан 32-летний водитель, который протаранил Rolls-Royce и Bentley.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 15 августа, сообщает Associated Press.

Очевидцы утверждают, что он несколько раз направил свой автомобиль марки Honda в припаркованные машины. Водитель объясняет свои действия тем, что после трех дней без сна у него началась паническая атака.

Rolls-Royce и Bentley получили значительные повреждения. Нанесенный ущерб оценивается в 500 тысяч долларов. Автомобильный дилер уведомил полицию, что обе машины, скорее всего, не подлежат восстановлению. Задержанного водителя обвинили в вандализме.

С.Б.

