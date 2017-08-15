Генсек ООН призвал сохранить ядерную сделку с Ираном

2017-08-15 21:06 | www.trend.az | 3

Генеральный секретарь ООН призвал приложить максимум усилий, чтобы сохранить соглашение по ядерной программе Ирана в силе. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге во вторник, передает РИА Новости.

"Генеральный секретарь считает совместный всеобъемлющий план действий одним из высочайших дипломатических достижений в нашем общем поиске мира и безопасности. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить его", — сказал Дюжаррик.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил накануне, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции. Ранее парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.