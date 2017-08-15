В Португалии упавшее дерево убило 12 человек и ранило 52

2017-08-15 21:21 | www.apa.az | 3

На португальском острове Мадейра 12 человек погибли, 52 госпитализированы в результате падения дерева на посетителей религиозного фестиваля. Как передает АПА, об этом сообщает издание Publico.

Сообщается, что огромному дубу было около 200 лет.

Среди погибших – маленький ребенок.

Среди пострадавших много иностранных паломников.

На Мадейру вылетел президент Португалии Марселу де Соуза.

Губернатор провинции объявил о трехдневном трауре. Он не исключил, что по факту происшествия будет открыто уголовное производство.