Первый вице-премьер и министр обороны Азербайджана посетили подразделения ВС на линии фронта (ФОТО)

2017-08-15 21:27 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего ВС Ильхама Алиева первый вице-премьер Ягуб Эюбов и министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов для ознакомления с текущей обстановкой посетили подразделения ВС в прифронтовой зоне, говорится в сообщении минобороны.

Согласно сообщению, на встрече с военнослужащими руководящему составу был дан рапорт о боевой обстановке.

Первый вице-премьер и министр обороны Азербайджана ознакомились с боевой и морально-психологической подготовкой личного состава, состоянием казарм, социально-бытовыми условиями, а также другими военными объектами.

Руководящий состав высоко оценил созданные для военнослужащих условия.

Ягуб Эюбов и Закир Гасанов также ознакомились с ходом работ в строящемся новом военном городке.



После ознакомления с работами были даны соответствующие указания и рекомендации.