Первый вице-премьер и министр обороны Азербайджана посетили подразделения ВС на линии фронта (ФОТО)
2017-08-15 21:27 | www.trend.az | 3
БАКУ/ Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего ВС Ильхама Алиева первый вице-премьер Ягуб Эюбов и министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов для ознакомления с текущей обстановкой посетили подразделения ВС в прифронтовой зоне, говорится в сообщении минобороны.
Согласно сообщению, на встрече с военнослужащими руководящему составу был дан рапорт о боевой обстановке.
Первый вице-премьер и министр обороны Азербайджана ознакомились с боевой и морально-психологической подготовкой личного состава, состоянием казарм, социально-бытовыми условиями, а также другими военными объектами.
Руководящий состав высоко оценил созданные для военнослужащих условия.
Ягуб Эюбов и Закир Гасанов также ознакомились с ходом работ в строящемся новом военном городке.
После ознакомления с работами были даны соответствующие указания и рекомендации.