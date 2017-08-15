Президент Колумбии объявил об окончании 50-летнего конфликта с повстанцами

2017-08-15 21:38 | www.apa.az | 3

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о полном разоружении Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), который означает окончание конфликта между повстанцами и властью.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, во вторник в Колумбии прошли последние мероприятия из запущенного ранее процесса сдачи оружия бойцами РВСК.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Переговоры о мире с властями шли почти четыре года.