В результате стрельбы в Стокгольме погиб человек

2017-08-15 21:30 | www.oxu.az | 4

Один человек погиб при стрельбе в одном из районов шведской столицы Стокгольма.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Aftonbladet во вторник, 15 августа.

По словам представителя городской полиции, около 15:00 по местному времени (16:00 мск) в отделение позвонили сразу несколько человек, которые сообщили о хлопках. Прибывшие на место патрульные обнаружили двух раненых мужчин. У одного из них были прострелены голова и грудь, он скончался. Другой получил ранение в ногу, его жизнь вне опасности.

По словам очевидцев, нападавший стрелял из автомата. Злоумышленник бы в маске, он скрылся с места происшествия на белой машине. Правоохранительные органы ведут поиск вероятных преступников. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

С.Б.

