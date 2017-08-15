Пан Ги Мун: Вклад Азербайджана в установление мира на планете заслуживает одобрения

2017-08-15 21:37 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Во вторник заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента), председатель комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Валех Алескеров встретился с бывшим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном и делегацией в составе группы депутатов Национальной Ассамблеи Республики Корея, говорится в сообщении парламента.

Вице-спикер Валех Алескеров выразил уверенность в том, что визит пройдет успешно, и поставленные цели будут достигнуты.

Бывший генеральный секретарь ООН отметил, что возглавляет корейскую делегацию, участвующую в проходящей в Баку 41-й Всемирной скаутской конференции. Он подчеркнул, что в 2020 году будет отмечаться 100-летие начала скаутского движения в Корее. Гость выразил уверенность в поддержке Азербайджаном проведения в 2022 году скаутской конференции в Корее.

Пан Ги Мун отметил, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кореей, в связи с этим проводятся различные мероприятия. Он вспомнил встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в период пребывания на посту генерального секретаря ООН, одобрил вклад, вносимый Азербайджаном в установление мира на планете, и выразил благодарность.

Пан Ги Мун подчеркнул, что впервые посетил Азербайджан в 2006 году, за минувший период Азербайджан успешно развивался, высоко оценил достигнутые успехи.

Заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров сказал, что проходящая в Баку 41-я Всемирная скаутская конференция является большим событием. Он отметил, что в декабре текущего года будет отмечаться 20-летие скаутского движения в Азербайджане. Особо подчеркнув высокий уровень организации конференции, Алескеров сказал, что хотя Азербайджан является молодым государством, он обладает большим опытом проведения мероприятий международного значения.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между странами в экономической, политической сферах, на парламентарском уровне.