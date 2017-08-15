Шаг до истории
2017-08-15 21:56 | www.oxu.az | 3
Азербайджанская команда «Карабах» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов одержал домашнюю победу над датским «Копенгагеном».
Как передает Oxu.Az, матч, прошедший на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершился со счетом 1:0.
Единственный мяч забил на 25-й минуте встречи Махир Мадатов.
Ответная встреча состоится 23 августа на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Если и в этой игре «Карабах» добьется нужного результата, то впервые в истории азербайджанская команда выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.