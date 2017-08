"Qarabağ" Çempionlar Liqasının bir addımlığında (VİDEO)

2017-08-15 21:55 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

"Qarabağ" Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi çərçivəsində Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Danimarkanın "Kopenhagen" komandası ilə qarşılaşıb.

Oyun 1:0 hesabı ilə "Qarabağ" komandasının xeyrinə başa çatıb. Ağdam təmsilçisinin heyətində Mahir Mədətov görüşün 25-ci dəqiqəsində fərqlənib.