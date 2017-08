Азербайджанский "Карабах" одержал победу над датским "Копенгагеном" (ВИДЕО)

2017-08-15 21:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На Республиканском стадионе им. Тофига Бахрамова в Баку во вторник в раунде плей-офф Лиги чемпионов футбольный клуб "Карабах" встретился с датским "Копенгагеном".

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Карабаха". В составе азербайджанского клуба на 25-ой минуте встречи отличился Махир Мадатов.