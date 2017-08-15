"Карабах" в плей-офф Лиги чемпионов победил "Копенгаген"

2017-08-15 22:09 | www.apa.az | 2

В Баку прошел первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским ФК «Карабах» и датским «Копенгагеном».

Как передает ​Vesti.Az, матч, прошедший уверенным преимуществом «Карабаха», завершился победой агдамского клуба. Отметим, что ответный матч пройдет 23 августа. Победитель пары продолжит борьбу в Лиге чемпионов, а проигравшая команда – Лиге Европы.

Карабах (Азербайджан) – Копенгаген (Дания) - 1:0

Гол: Мадатов, 25 (1:0)

Главный судья – Паоло Тальявенто (Италия)

Баку, стадион «Тофик Бахрамов»