"Карабах" в плей-офф Лиги чемпионов победил "Копенгаген"
2017-08-15 22:09 | www.apa.az | 2
В Баку прошел первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским ФК «Карабах» и датским «Копенгагеном».
Как передает Vesti.Az, матч, прошедший уверенным преимуществом «Карабаха», завершился победой агдамского клуба. Отметим, что ответный матч пройдет 23 августа. Победитель пары продолжит борьбу в Лиге чемпионов, а проигравшая команда – Лиге Европы.
Карабах (Азербайджан) – Копенгаген (Дания) - 1:0
Гол: Мадатов, 25 (1:0)
Главный судья – Паоло Тальявенто (Италия)
Баку, стадион «Тофик Бахрамов»