В Португалии упавшее дерево убило 12 человек

2017-08-15 22:11 | www.oxu.az | 2

На португальском острове Мадейра 12 человек погибли, 52 госпитализированы в результате падения дерева на посетителей религиозного фестиваля, сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание Publico.

Сообщается, что огромному дубу было около 200 лет. Среди погибших – маленький ребенок.

Среди пострадавших много иностранных паломников. На Мадейру вылетел президент Португалии Марселу де Соуза.

Губернатор провинции объявил о трехдневном трауре. Он не исключил, что по факту происшествия будет открыто уголовное производство.

С.Б.

