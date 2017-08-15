В Хорватии запретили прогулки в купальниках

2017-08-15 22:25 | www.oxu.az | 3

В хорватском городе Водице ввели запрет на прогулки в купальнике вне пляжа, передает Oxu.Az со ссылкой на Slobodna Dalmacija.

Сообщается, что в рамках запрета в центре города и на крупных улицах нельзя находиться без одежды, а также обнажать верхнюю или нижнюю половину тела, если надет только купальник.

Водице стал пятым городом, в котором ввели подобный запрет. Ранее прогулки без одежды запретили в Дубровнике, а также еще в трех популярных у туристов городах — в Хваре, Макарской и Сплите.

C.Б.

