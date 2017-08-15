Подростки привлекли ребенка к убийству котенка в прямом эфире

2017-08-15 22:43 | www.oxu.az | 6

Девушки-подростки из города Кинель под Самарой сняли в прямом эфире Instagram жестокое убийство котенка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается во вторник, 15 августа, в паблике «ЧП | Самарская область» во «ВКонтакте».

Животное бросали об стену, пока оно не погибло. При этом на размещенной в группе записи убийства заметно, что к этим действиям привлекли малолетнюю девочку. Она, предположительно, является семилетней сестрой одной из живодерок.

В группе отмечается, что жители города собрались возле дома участницы съемки, которую уже опознали. Они требуют привлечь ее к ответственности.

С.Б.

