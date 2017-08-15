Гурбан Гурбанов о победе «Карабаха»

2017-08-15 23:00 | www.oxu.az | 4

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился своими впечатлениями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с датским «Копенгагеном» (1:0), передает Oxu.Az cо ссылкой на Haqqin.Az.

«В первую очередь хочу сказать, что и футболисты, и болельщики здорово себя проявили сегодня. Мы все боролись вместе! Благодарю их.

«Копенгаген» - очень сложный соперник. Много сил оставили на поле. Ребята старались играть точно, без ошибок. К счастью, все неплохо, хотя могли забить больше.

Это победа еще ничего не значит. «Копенгаген» очень хорошо играет дома. Сегодня мы узнали соперника намного лучше, постараемся хорошо сыграть на выезде. Нас ждут сложнейшие 90 минут в Дании.

Игра нам удавалась, поэтому я провел лишь одну замену. С 60-й минуты мы владели мячом, игра шла под нашу диктовку.

«Копенгаген» готов отыграть такое поражение. Они и «Вардару» проиграли в прошлом раунде с таким счетом, но дома выиграли 4:1, играя в меньшинстве. Хорошо, что мы не пропустили дома. Но шансы оцениваю 50 на 50.

Надо быть внимательными при игре на втором этаже. В ответной игре давление может быть в два раза сильнее, и навесов на наши вороты может быть гораздо больше. «Копенгаген», возможно, даже сильнее, чем мы думали.

Работа итальянских арбитров? Я всегда бываю доволен судейством. Это самая сложная профессия. Желаю всем арбитрам хорошего судейства, чтобы их никто не критиковал.

Мы готовились к тому, что защитники будут часто отдавать мяч Шехичу, так как соперник играл в два нападающих и прессинговал. Использовали Ибрагима как джокера.

Я бы не сказал, что мы удачно играем сугубо с северными командами. Они опасны для нас из-за рослых футболистов. Пытаемся за счет концентрации нейтрализовать это их преимущество.

Каждая игра для нас – это новый опыт. Но у нас нет опыта таких игр в Лиге чемпионов. Тем не менее, верю, что футболисты справятся.

Что означает для меня гимн Лиги чемпионов в Баку? Гораздо важнее, что гимн услышали все болельщики. Я был растроган от гимна. Мы сделали шаг вперед. Почувствовали, что мы на стадии плей-офф Лиги чемпионов. Думаю, что болельщики получили удовольствие не только от гимна, но и от игры.

Сыграть матч в группе на большом Олимпийском стадионе? У нас есть свой стадион. Это Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. Пока даже не думал об этом. Может позже.

Мы не будем настраиваться на серию пенальти в Копенгагене. Это психологически не очень хорошо для игроков. Мы рассчитываем на 90 минут.

Трансферы? Поиски футболистов продолжаются. Обязательно хотим усилиться».

С.Б.

