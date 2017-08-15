В Гедабее обнаружены различные боеприпасы

2017-08-15 22:52 | www.apa.az | 3

В Гедабее обнаружены боеприпасы. Как сообщает АПА со ссылкой на Азербайджанское национальное агентство по разминированию территорий (АНАМА), в ходе осмотра искусственного водоема в селе Союдлу, были обнаружены 33 единицы различных боеприпасов (2 противотанковые ракеты ПГ-7с, пусковая часть противотанковой ракеты ПГ-7 и 30 патронов калибра 7.62 мм). Боеприпасы были доставлены для утилизации в соответствующий центр агентства.