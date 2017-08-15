Boko Haram Nijerya'yı kana buladı

2017-08-15 23:24 | www.trend.az | 0

Boko Haram mensubu teröristler tarafından Nijerya'da gerçekleştirilen intihar saldırılarında en az 27 kişi öldü ve 83 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, Konduga kasabasında bir markette gerçekleştirilen intihar saldırısında 27 kişi öldü, 83 kişi ise yaralandı.

Öte yandan, örgüte mensup iki canlı bombanın da Konduga yakınlarında bulunan bir mülteci kampı önünde kendilerini havaya uçurduğu açıklandı.

Mülteci kampındaki saldırıda hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ancak çok sayıda yaralı olduğu bilgisi verildi.

Kaynak: CNN Turk