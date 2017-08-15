В России мужчина убил хозяйку квартиры при попытке его выселить

2017-08-15 23:30 | www.oxu.az | 4

В подмосковной Балашихе мужчина напал с ножом на женщину, которая пришла, выселять его из квартиры.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 15 августа, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение на женщину 1980 года рождения произошло в одном из домов по улице Некрасова.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что была убита многодетная мать. По его словам, женщина пришла с судебными приставами в квартиру, которая по решению суда отошла ей в собственность. Мужчину должны были выселить, он долго не открывал, а затем набросился на потерпевшую с ножом.

Подозреваемый 1969 года рождения в настоящее время задержан. Органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса («Убийство»), сообщается на сайте ведомства.

С.Б.

