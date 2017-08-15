В Госдепе назвали главное условие для начала переговоров с КНДР

2017-08-15 23:37 | www.trend.az | 4

КНДР должна показать серьезность намерений по денуклеаризации для начала переговоров с США, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

"Мы хотели бы вести переговоры с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном, когда придет время. Когда они покажут, что они серьезно (настроены), чтобы двигаться в сторону денуклеаризации. Мы пока этого не видели", — заявила Науэрт на брифинге.

В то же время она не стала конкретизировать предварительные условия для начала переговоров. В частности, Науэрт не стала отвечать на вопрос, достаточно ли для этого будет обязательств КНДР не наносить удар по американскому острову Гуам.

"Они знают, что надо сделать", — сказала представитель ведомства.