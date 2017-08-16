Историки задумались о пересмотре возраста Москвы

2017-08-16 00:36 | www.oxu.az | 3

Историки могут пересмотреть реальный возраст Москвы.

Как передает Oxu.Az, об этом РИА Новости сообщил главный археолог столицы Леонид Кондрашев.

По его словам, это дискуссионный вопрос, который требует очень тщательного изучения. «Сам факт находки заставляет нас очень серьезно этот вопрос проработать. Можно говорить о комплексе находок, которые могут дать возможность уточнить дату основания Москвы», — сказал Кондрашев.

Ученый пояснил, что дата основания Москвы — это условная дата. По его словам, нет сомнений, что князь Юрий Долгорукий «приезжал уже в некие селения, причем очень укрепленные». «Это, кстати, отмечают многие историки. В ходе археологических раскопок, кстати, обнаружено селище X века, которое маркирует приход славян сюда. Но до этого здесь жили и финно-угорские племена. Дальше начинаются нюансы — что считать городом, к какому времени относятся укрепления и так далее», — сказал Кондрашев.

Сейчас датой основания Москвы считается 1147 год, когда она впервые была упомянута в дошедших до настоящего времени источниках.

C.Б.

