Хакеры атаковали парламент Шотландии

2017-08-16 00:41 | www.trend.az | 5

Компьютерные системы шотландского парламента (Холируда) подверглись кибератаке, схожей на июньскую хакерскую атаку на британский парламент, передает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

Ранее британские СМИ сообщали, что в июне компьютерная сеть британского парламента подверглась хакерской атаке, которая могла затронуть до 90 почтовых аккаунтов.

По данным издания, сотрудники шотландского парламента были предупреждены во вторник, что хакеры пытаются получить доступ ко многим аккаунтам электронной почты посредством систематических попыток взлома паролей. Чиновники в парламенте заявили, что им неизвестно ни о каких взломанных аккаунтах, но, тем не менее, сотрудники были предупреждены, что в результате атаки некоторые аккаунты могут быть временно заблокированы.

"Системы мониторинга парламента установили, что в настоящее время мы являемся объектом грубой кибератаки из внешних источников", — приводит газета внутреннее заявление одного из высокопоставленных сотрудников парламента Пола Грайса, распространенное в учреждении. Там отмечается, что кибератака нацелена на аккаунты схожим способом с той, что была проведена на британский парламент.

"Надежные меры по кибербезопасности парламента установили эту атаку на раннем этапе, и дополнительные меры безопасности, которые у нас есть в состоянии готовности для таких случаев, уже были применены. Наши информационные системы по-прежнему полностью функционируют", — говорится в заявлении.

Грайс также призвал сотрудников обновить и усложнить комбинации паролей. Он отметил, что специалисты провели анализ используемых паролей и выявили слишком много случаев установки слабых вариаций.