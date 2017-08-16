Генсек ООН призвал сохранить ядерную сделку с Ираном

2017-08-16 01:15 | www.apa.az | 3

Генеральный секретарь ООН призвал приложить максимум усилий, чтобы сохранить соглашение по ядерной программе Ирана в силе. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге во вторник.

"Генеральный секретарь считает совместный всеобъемлющий план действий одним из высочайших дипломатических достижений в нашем общем поиске мира и безопасности. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить его", — сказал Дюжаррик.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил накануне, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции. Ранее парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.