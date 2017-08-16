Трампа попросили уволить трех советников из-за беспорядков

2017-08-16 01:48 | www.apa.az | 3

Руководители групп национальных меньшинств в палате представителей написали письмо президенту США Дональду Трампу, в котором попросили его уволить трех помощников в Белом доме — Стива Бэннона, Стивена Мюллера и Себастьяна Горку. Об этом сообщает Associated Press.

Главы групп темнокожих, латиноамериканских и азиатских меньшинств обратились к Трампу с призывом уволить чиновников администрации после выступлений в Шарлотсвилле, штат Вирджиния. В письме утверждается, что «их постоянное присутствие в Белом доме усиливает возрождающееся белое превосходство в США».

«В это неспокойное время американцы заслуживают лидера, который объединит всех нас и осудит тех, кто стремится разобщить нас», — говорится в письме.