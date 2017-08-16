Лига чемпионов: Все результаты дня

2017-08-16 01:43 | www.oxu.az | 5

Во вторник состоялось пять поединков раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, футболисты азербаджанского «Карабаха» обыграли датский «Копенгаген» со счетом 1:0. Единственный гол забил Махир Мадатов на 25-й минуте.

Чешская «Славия» с украинским полузащитником Русланом Ротанем в составе на выезде уступила АПОЕЛу. Киприоты быстро вышли вперед благодаря голу Де Камарго уже на второй минуте, а всего восемь минут спустя Алонефтис отправил гостей в нокдаун. Ротань, получивший на шестой минуте желтую карточку, был заменен на 72-й минуте. АПОЕЛ может в четвертый раз пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» на выезде обыграл немецкий «Хоффенхайм», дебютировавший в еврокубках. Нападающий хозяев Андрей Крамарич на 12-й минуте не реализовал пенальти, а в составе победителей голами отметились Трент Александер-Арнолд (35-я минута) и Джеймс Милнер (74). Надежду на успех в двухматчевом противостоянии немецкому клубу подарил вышедший на замену Марк Ут, отыгравший один мяч на 87-й минуте.

Лиссабонский «Спортинг» на своем поле сыграл 0:0 с румынской «Стяуа». Интересно, что «Спортинг» ранее шесть раз встречался с румынскими клубами, выиграв все домашние матчи и уступив во всех выездных.

Швейцарский «Янг Бойз» на своем поле имел несколько отличных моментов в матче с московским ЦСКА, но так и не сумел распечатать ворота Игоря Акинфеева. Матч прошел с преимуществом хозяев поля, однако курьезный автогол Касима Нуху в добавленное время приносит победу ЦСКА – 1:0.

Ответные игры пройдут 23 августа. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 25 августа.

С.Б.

