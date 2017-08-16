В Нигерии на рынке смертница устроила взрыв, минимум 27 человек погибли

2017-08-16 02:35 | www.apa.az | 3

По меньшей мере 27 человек погибли в результате подрыва смертницы на рынке в Нигерии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер .

Инцидент произошел на северо-востоке страны в деревне Кондуга (Konduga) рядом с городом Майдугури. По словам представителя службы спасения, еще два смертника подорвали себя рядом с воротами в лагерь для беженцев, который находится недалеко от рынка. В результате второго инцидента никто не погиб, но есть пострадавшие. Всего к настоящему моменту сообщается о 83 пострадавших.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.