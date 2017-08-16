Трамп выступил против сноса памятников

2017-08-16 03:07 | www.oxu.az | 6

Президент США Дональд Трамп высказался против сноса памятников, а также обвинил СМИ в попытках изменить историю.

С такими заявлениями, как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, он выступил в Нью-Йорке.

«Сегодня снесут [памятник генералу Конфедерации во время Гражданской войны] Стоунуолла Джексона, а завтра это будет памятник [основателям США] Джорджу Вашингтону или Томасу Джефферсону? Надо задаться вопросом — где это все заканчивается», — подчеркнул Трамп.

Президент предположил, что памятники Вашингтона и Джефферсона тоже можно сносить, пользуясь теми же предлогами, что и в случае с памятниками южанами. Трамп напомнил, что оба отца-основателя были крупными рабовладельцами.

Обращаясь к журналистам, Трамп заявил: «Вы меняете историю и культуру!»

С.Б.

