ABD'den vatandaşlarına İran'a seyahat uyarısı

2017-08-16 03:12 | www.trend.az | 1

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik seyahat uyarısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Özellikle ABD ve İran çifte vatandaşlığı bulunan kişiler başta olmak üzere ABD vatandaşları İran'da tutuklanma ve gözaltına alınma riskiyle karşı karşıyadır." ifadesine yer verildi.

İran'a seyahat edecek ABD vatandaşlarına yolculuklarını erteleme önerisinde bulunulan açıklamada, İran'da ABD vatandaşlarının "haksız yere" gözaltına alındığı ve tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: AA