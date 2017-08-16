Ученые объяснили секрет популярности "Игры престолов"

2017-08-16 04:42 | www.trend.az | 6

Американские исследователи установили, почему фанаты "Игры престолов" по всему миру так сильно любят этот сериал, передает РИА Новости со ссылкой на научный портал Science Alert.

Ученые провели необычный эксперимент: во время просмотра сериала фанаты надевали часы Apple Watch, которые фиксировали сердечные ритмы участников исследования, чтобы установить, какие именно сцены волнуют их больше всего.

Выяснилось, что главная причина популярности "Игры престолов" – диалоги между героями.

Таким образом специалисты развенчали миф о том, что миллионы телезрителей привлекают в сериале сцены насилия и эротики.