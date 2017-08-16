Число погибших при взрыве в Нигерии достигло 30 человек (Обновлено)

2017-08-16 06:46 | www.trend.az | 3

06:46 (GMT+4) Число погибших при взрыве во вторник на рынке около нигерийского города Майдугури (юго-восток страны) возросло до 30, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По информации агентства Reuters, взрыв на рынке осуществила террористка-смертница.

23:01 (GMT+4) По меньшей мере 27 человек погибли в результате подрыва смертницы на рынке в Нигерии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Инцидент произошел на северо-востоке страны в деревне Кондуга (Konduga) рядом с городом Майдугури. По словам представителя службы спасения, еще два смертника подорвали себя рядом с воротами в лагерь для беженцев, который находится недалеко от рынка. В результате второго инцидента никто не погиб, но есть пострадавшие. Всего к настоящему моменту сообщается о 83 пострадавших.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.