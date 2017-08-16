В Лянкяране произошло серьезное ДТП, 2 человека погибли, пятеро ранены

2017-08-16 06:44 | www.apa.az | 3

В Лянкяране произошло серьезное ДТП, есть погибшие и раненые.

Как сообщает южное бюро АПА, авария зарегистрирована на трассе Алят-Астара у города Лиман Лянкяранского района. Так, в результате столкновения автомобилей марки «ВАЗ 2107» и Mercedes, погибли 2 человека, еще пятеро доставлены в тяжелом состоянии в центральную больницу Лянкяранского района.

Погибшие лица являются водителем и пассажиром «Жигулей». Состояние двоих пострадавших критическое, они помещены в реанимацию.

На место происшествия привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.

Выясняются обстоятельства ДТП, а также личности погибших и пострадавших лиц.