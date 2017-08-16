В Лянкяране произошло серьезное ДТП, 2 человека погибли, пятеро ранены - ОБНОВЛЕНО

2017-08-16 07:40 | www.apa.az | 3

Установлены личности 4 из 5 лиц, пострадавших в результате тяжелого ДТП с двумя погибшими в городе Лиман Лянкяранского района. Как сообщает южное бюро АПА, пострадавшие – житель Астары Сулейманов Рустам Тариф оглу 1984 г.р. (водитель Mercedes), жительницы Сумгайыта Гусейнова Солмаз Малик гызы 1980 г.р., Микаилова Ирада 1984 г.р. и житель Лянкярана Ализаде Эльмеддин Джаббар оглу.

Выяснились некоторые обстоятельства жуткого ДТП. Согласно предварительной информации, аварию спровоцировала корова, неожиданно выбежавшая на проезжую часть. Водитель Mercedes, не справившись с управлением, сбил насмерть животное, после чего врезался в «семерку».

Отметим, что при ДТП погибли водитель и пассажир «Жигулей». Их личности выясняются.

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В Лянкяране произошло серьезное ДТП, есть погибшие и раненые.

Как сообщает южное бюро АПА, авария зарегистрирована на трассе Алят-Астара у города Лиман Лянкяранского района. Так, в результате столкновения автомобилей марки «ВАЗ 2107» и Mercedes, погибли 2 человека, еще пятеро доставлены в тяжелом состоянии в центральную больницу Лянкяранского района.

Погибшие лица являются водителем и пассажиром «Жигулей». Состояние двоих пострадавших критическое, они помещены в реанимацию.

На место происшествия привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.

Выясняются обстоятельства ДТП, а также личности погибших и пострадавших лиц.