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Состоялись матчи первого раунда плей-офф Лиги чемпионов - РЕЗУЛЬТАТЫ

2017-08-16 07:54 | www.apa.az | 4

Минувшей ночью состоялись первые пять матчей первого раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.  АПА представляет результаты всех матчей:  

"Карабах" Азербайджан – "Копенгаген" Дания - :0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 25 Мадатов.

"Спортинг" Португалия – "Стяуа" Румыния - 0:0

"Хоффенхайм-1899" Германия – "Ливерпуль" Англия - 1:2

Голы: 0:1 – 35 Александер-Арнолд, 0:2 – 74, автогол Нордтвейт, 1:2 – 87 Ут.

АПОЭЛ Кипр – "Славия" Чехия - 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 2 де Камарго, 2:0 – 10 Алонефтис.

"Янг Бойз" Швейцария – ЦСКА Россия - 0:1

Гол: 0:1 – 90, автогол Нуху.

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