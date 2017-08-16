Состоялись матчи первого раунда плей-офф Лиги чемпионов - РЕЗУЛЬТАТЫ
2017-08-16 07:54 | www.apa.az | 4
Минувшей ночью состоялись первые пять матчей первого раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. АПА представляет результаты всех матчей:
"Карабах" Азербайджан – "Копенгаген" Дания - :0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 25 Мадатов.
"Спортинг" Португалия – "Стяуа" Румыния - 0:0
"Хоффенхайм-1899" Германия – "Ливерпуль" Англия - 1:2
Голы: 0:1 – 35 Александер-Арнолд, 0:2 – 74, автогол Нордтвейт, 1:2 – 87 Ут.
АПОЭЛ Кипр – "Славия" Чехия - 2:0 (2:0, 0:0)
Голы: 1:0 – 2 де Камарго, 2:0 – 10 Алонефтис.
"Янг Бойз" Швейцария – ЦСКА Россия - 0:1
Гол: 0:1 – 90, автогол Нуху.