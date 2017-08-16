Исполнительный директор о вопросах финансирования IGB (Эксклюзив)

2017-08-16 08:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Окончательное решение по предоставлению дополнительных грантов в рамках структурных фондов Европейского союза для финансирования проекта интерконнектор Греция - Болгария (IGB) может быть принято в первом квартале 2018 года, сказала Trend исполнительный директор компании ICGB AD (оператор проекта) Теодора Георгиева.

По ее словам, на данный момент компания ICGB AD получила до 45 миллионов евро в рамках Европейской энергетической программы для восстановления экономики.

Как сказала Георгиева, в рамках структурных фондов Европейского союза Болгария и Греция могут получить дополнительные гранты в размере 39 миллионов евро и 12 миллионов евро соответственно для финансирования проекта IGB.

"Возможность предоставления этих средств будет рассмотрена Европейской комиссией, и ожидается, что окончательное решение будет принято в первом квартале 2018 года", - сказала Георгиева.

Кроме того, по словам исполнительного директора, в государственном бюджете на 2017 год правительство Болгарии подтвердило предоставление государственной гарантии в размере до 110 миллионов евро для проекта IGB.

Она напомнила, что в госбюджете Болгарии на 2015 год размер государственной гарантии для проекта составлял 80 миллионов евро, а в 2016 году эта сумма была увеличена до 110 миллионов евро.

"Общая инвестиционная стоимость проекта оценивается примерно в 240 миллионов евро (без учета налога на добавленную стоимость), из которых 220 миллионов евро составляют капитальные затраты. Средства на проект должны быть предоставлены в форме гранта, займа акционеров или собственного капитала акционеров и внешних займов", - добавила Георгиева.

IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР), по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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