В Лянкяране произошло серьезное ДТП, 2 человека погибли, пятеро ранены – ФОТО

2017-08-16 08:44 | www.oxu.az | 3

В Лянкяране произошло серьезное ДТП, есть погибшие и раненые.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована на трассе Алят-Астара у города Лиман Лянкяранского района. Так, в результате столкновения автомобилей марки «ВАЗ 2107» и Mercedes, погибли 2 человека, еще пятеро доставлены в тяжелом состоянии в центральную больницу Лянкяранского района.

Пострадавшие – житель Астары Сулейманов Рустам Тариф оглу 1984 г.р. (водитель Mercedes), жительницы Сумгайыта Гусейнова Солмаз Малик гызы 1980 г.р., Микаилова Ирада 1984 г.р. и житель Лянкярана Ализаде Эльмеддин Джаббар оглу.

Выяснились некоторые обстоятельства жуткого ДТП. Согласно предварительной информации, аварию спровоцировала корова, неожиданно выбежавшая на проезжую часть. Водитель Mercedes, не справившись с управлением, сбил насмерть животное, после чего врезался в «семерку».

A.C.

