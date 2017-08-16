В США десятки человек отравились угарным газом

2017-08-16 08:50 | www.oxu.az | 2

В американском городе Фландерс десятки человек отравились угарным газом.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает USA.ONE.

По данным, десятки человек пострадали от угарного газа в американском городе Фландерс, Нью-Джерси. Среди них – четверо полицейских.

Пожарные и полиция получили сообщение о том, в доме на Феннимор Корт несколько человек потеряли сознание.

Первые спасатели, откликнувшиеся на вызов, вытащили из дома восьмерых человек без сознания. Позже стало известно, что пострадавших больше. Отравление угарным газом получили также четыре сотрудника полиции, участвовавшие в спасении.

На данный момент следователи определяют источник угарного газа.

A.M.