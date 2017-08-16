В Шемкире произошла массовая драка, двоим нанесены ножевые ранения

2017-08-16 09:03 | www.oxu.az | 5

В Шемкире произошла массовая драка.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в одном из придорожных кафе на трассе Гянджа-Шемкир.

В ходе драки с участием нескольких лиц ножевые ранения получили жители Шемкирского района Тогрул Велиев 1986 г.р. и Интигам Рагимов 1980 г.р. Им оказана медпомощь в больнице.

Состояние их оценивается врачами как неудовлетворительное.

По факту начато расследование.

A.M.