В Шемкире произошла массовая драка, двоим нанесены ножевые ранения
2017-08-16 09:03 | www.oxu.az | 5
В Шемкире произошла массовая драка.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в одном из придорожных кафе на трассе Гянджа-Шемкир.
В ходе драки с участием нескольких лиц ножевые ранения получили жители Шемкирского района Тогрул Велиев 1986 г.р. и Интигам Рагимов 1980 г.р. Им оказана медпомощь в больнице.
Состояние их оценивается врачами как неудовлетворительное.
По факту начато расследование.
A.M.